В России скоро примут решение о продлении запрета экспорта дизеля В РФ прорабатывается возможность продления запрета экспорта дизельного топлива

Москва25 авг Вести.Российские власти в настоящий момент прорабатывают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России.

По данным ведомства, которые приводит ТАСС, приоритетной задачей остается полное обеспечение внутреннего топливного рынка.

Вопрос о возможности продления запрета экспорта дизельного топлива для производителей с 1 сентября в настоящее время прорабатывается. Решение правительства Российской Федерации ожидается в ближайшее время говорится в заявлении

В Минэнерго подчеркнули, что при принятии решения будут учитываться складывающийся топливный баланс, объемы производства и запасов, а также динамика внутреннего спроса.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский рынок обеспечен дизельным топливом, проблем с его логистикой нет.