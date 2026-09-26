Москва26 сен Вести.Лиганды и полифенолы, содержащиеся в кофе, играют важную роль в сохранении молодости кожи. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он добавил, что кофе также положительно влияет на работу печени и борьбу с деменцией.

Вот те полифенолы, которые он [кофе] содержит, лиганды … Кофе, чай - это молодость. Это молодость для кожи, для внешнего вида, для мозгов в том числе. Это борьба с деменцией. Они полезны для печени. У тех, кто пьет кофе и чай, снижается риски деменции рассказал Мясников

Ранее Мясников перечислил факторы, влияющие на старение кожи. К ним он отнес солнце, курение и неправильное питание.