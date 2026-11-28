Нарколог Калюжная ответила на вопрос о безопасной норме алкоголя Нарколог Калюжная: даже самая маленькая доза алкоголя опасна для человека

Москва28 ноя Вести.Абсолютно безопасной для человека дозы алкоголя не существует. Таким мнением поделилась психиатр-нарколог Марина Калюжная в беседе с "Лентой.ру".

По словам специалиста, любое количество спиртного несет риск для здоровья, в первую очередь онкологический. Если же употребления алкоголя не избежать, то врачи рекомендуют не более 100-140 граммов чистого спирта в неделю.

Всемирная организация здравоохранения и большинство национальных рекомендаций сходятся примерно на одном: взрослому человеку при отсутствии противопоказаний можно употреблять не больше 100-140 граммов чистого спирта в неделю, при этом минимум два дня в неделю должны проходить полностью без алкоголя цитирует Калюжную издание

Сто граммов спирта примерно соответствуют бутылке вина или чуть больше, чем литру пива. И названная доза – это количество спиртного за всю неделю, а не за один раз. Если человек пьет столько за один вечер, врачи считают это эпизодом рискованного употребления.