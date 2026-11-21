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Врач Калюжная: алкоголизм определяется не по частоте и не по объему выпитого

Нарколог назвала главный признак алкоголизма Врач Калюжная: алкоголизм определяется не по частоте и не по объему выпитого

Москва21 ноя Вести.Главный симптом алкоголизма назвала психиатр-нарколог, основатель "Клиники доктора Калюжной" Марина Калюжная. В интервью с Лента.ru она пояснила, что алкогольная зависимость определяется не по частоте и не по объему выпитого.

При этом врач-нарколог добавила, что регулярный прием алкоголя опаснее одноразового большого возлияния.

У человека, который выпивает по бокалу каждый вечер, зависимость формируется быстрее, чем у того, кто раз в пару месяцев сильно напивается на дне рождения констатировала Калюжная

По ее словам, ежедневный ритуал выпивания в конце рабочего дня закрепляет связь "вечер – алкоголь". Из такой привычки и из таких бокалов чаще всего вырастает бытовой алкоголизм, продолжила врач.

Нарколог перечислила признаки, по которым привычку к алкоголю можно отличить от алкоголизма. Она подчеркнула, что не календарь распития алкогольных напитков определяет начало заболевания. Важно, по ее мнению, обратить внимание, теряет ли человек контроль за количеством выпитого, увеличивается ли доза выпитого для достижения прежней стадии опьянения, не становится ли человек раздражительным, если выпить у него не получается. И еще один важный признак – продолжает ли человек пить, зная о последствиях.

Ранее судмедэксперт, специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговского университета Алексей Решетун опроверг распространенный миф о том, что алкоголь в холодное время года оказывает на организм согревающее действие.