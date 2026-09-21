Врач Демьяновская: признаки болезни Альцгеймера ошибочно принимают за стресс Первые признаки болезни Альцгеймера легко списать на стресс и усталость

Москва21 сен Вести.Болезнь Альцгеймера начинается задолго до того, как у человека наступают серьезные проблемы с узнаванием близких и решением простых бытовых задач. Первые изменения в мозге появляются за годы до явных симптомов, рассказала RT невролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

При болезни Альцгеймера нервные клетки в мозге постепенно гибнут.

На сегодняшний день недуг считается неизлечимым. Но если болезнь удается выявить на ранней стадии, то можно попытаться затормозить разрушительный процесс, дольше сохранять память, мышление и навыки самообслуживания сообщила невролог

Важно всерьез воспринимать ранние признаки заболевания, которые часто списывают на усталость и стресс, отметила она.

Самым типичным симптомом болезни Альцгеймера считается ухудшение краткосрочной памяти. Человек прекрасно помнит то, что происходило 10 лет назад, но забывает, что ел утром и о чем только что говорил с близкими. Со временем к этому добавляются трудности с выполнением привычных дел: оплатой счетов, приготовлением еды.

Иногда первым тревожным звонком становятся изменения характера: прежде спокойный человек делается раздражительным, подозрительным или, наоборот, апатичным и равнодушным к тому, что раньше радовало отметила врач

При "лобном варианте болезни" разрушительные процессы сосредотачиваются в лобных долях головного мозга. У больного сохраняется память, но его поведение резко меняется, рассказала врач.

Близких должны настораживать изменения, которые повторяются изо дня в день, усугубляются и мешают жить, отметила Демьяновская. Если родственник стал забывчивым, становятся заметны перемены в поведении, это повод обратиться к неврологу.