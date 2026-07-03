Психолог рассказала, когда у человека ослабевает страх смерти Психолог Абравитова: страх смерти начинает ослабевать к пожилому возрасту

Москва3 июл Вести.Страх смерти начинает ослабевать у человека ближе к пожилому возрасту. Об этом в беседе с RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова. Эксперт назвала это парадоксом.

Страх смерти, как правило, снижается с возрастом. В то же время своего пика опасения по поводу конца жизни достигают у людей молодого и среднего возраста пояснила Абравитова

Психолог добавила, что с возрастом человек чаще сталкивается с болезнями и утратами, поэтому начинает воспринимать их как норму.

Происходит своего рода адаптация, и человек принимает скорую будущую смерть как естественную часть жизни сказала она

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