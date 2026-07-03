Москва3 июлВести.Страх смерти начинает ослабевать у человека ближе к пожилому возрасту. Об этом в беседе с RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова. Эксперт назвала это парадоксом.
Страх смерти, как правило, снижается с возрастом. В то же время своего пика опасения по поводу конца жизни достигают у людей молодого и среднего возрастапояснила Абравитова
Психолог добавила, что с возрастом человек чаще сталкивается с болезнями и утратами, поэтому начинает воспринимать их как норму.
Происходит своего рода адаптация, и человек принимает скорую будущую смерть как естественную часть жизнисказала она
Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Махнович рассказала, что одним из ранних признаков болезни Альцгеймера могут быть трудности с подбором слов.