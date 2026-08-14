Психолог объяснила, почему пожилые люди не любят интернет и смартфоны Психолог: пожилые люди не любят смартфоны, поскольку чувствуют себя учениками

Москва14 авг Вести.За неприятием пожилым человеком смартфона и интернета могут стоять психологические и физиологические причины, а также восприятие своего социального статуса, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

Во-первых, здесь идёт смена ролей: ученик и учитель. Пожилой человек вторую половину своей жизни чувствовал себя учителем молодого поколения. А при знакомстве со смартфоном и интернетом требуется ломка и смена ролей, что может восприниматься болезненно предположила психолог

Между молодым и пожилым поколением лежит пропасть в отношении к этим явлениям, продолжила Абравитова. Интернет для людей молодого и среднего возраста - это продолжение реальности. А для пожилого человека это уже чужой мир, где он может не найти свое место и место для своих привычек. По словам психолога, также нежелание знакомиться со смартфоном может быть связано со страхом сломать его.

Молодые воспринимают гаджеты как расходник. А для пожилого человека — это очень дорогой прибор. И нажать куда-то не туда, это значит всё испортить. Этот страх может быть подкреплен физиологией, когда уже снизилась психомоторная реакция и не хочется чувствовать себя беспомощным пояснила Марианна Абравитова

Также не стоит забывать о проблеме мошенничества, что тоже может вызывать нежелание знакомиться с техникой и интернетом.