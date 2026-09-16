Москва16 сен Вести.По данным кардиологов, атеросклероз начал развиваться бессимптомно у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии N1 Сеченовского университета Минздрава России Мария Кожевникова объяснила ИС "Вести", кто находится в группе риска и каковы могут быть последствия несвоевременной диагностики заболевания.

Заболевание, которое может привести к тяжелейшим последствиям — атеросклероз, начали выявлять у молодых людей. С таким заявлением выступили специалисты на Международном конгрессе Европейского общества кардиологов. По их подсчетам, у одного из 13 людей в возрасте от 18 до 29 лет есть бляшки в сосудах, а к 60—70 годам они появляются у девяти из 10 человек при отсутствии симптомов.

Это исследование очень крупное. Оно включило 17 тысяч обычных людей. И при рутинном исследовании, ультразвуковом исследовании или исследовании коронарных сосудов было показано, что у 57% людей есть признаки атеросклероза. И мы снова обращаем на это внимание. Сегодня у нас в руках огромный арсенал различных диагностических средств. Они стали доступны и просты в использовании. Бляшка растет медленно и первые симптомы на самом деле появляются, когда сосуд уже значительно сужен. Тогда будет боль, одышка и другие симптомы. Но не всем людям необходимо обследоваться в 18 лет для того, чтобы сказать, что бляшка есть, нужно исследовать: если ли у человека в семье родственники первой линии – мать, отец или брат, у которых до пятидесяти пяти лет был инфаркт или инсульт - эти люди имеют повышенный риск рассказала Кожевникова

Она отметила, что несмотря на то, что атеросклероз и встречается очень часто, бороться с ним можно и нужно. Сегодня врачи предлагают простые способы выявления болезни на ранней стадии и эффективные методы, чтобы ее предотвратить или вылечить. Однако главный шаг должен сделать сам человек: исключить вредные привычки и изменить подход к питанию.

Первое и самое главное, что должен сделать человек, это, конечно, если он курит, бросить курить. Второе — это диета. Действительно, средиземноморская диета на 30% снижает риск сердечно-сосудистых событий. И наконец, препараты. Есть целый ряд препаратов, который показан больным с атеросклерозом. И они не рассасывают бляшку, как это принято считать, но они ее стабилизируют. Да, побочные эффекты есть у всех действующих лекарств, но здесь очень важно, если врач решил, что пациенту нужны, например, статины и назначил их, то нужно их принимать, не отказываясь от приема и не прерывая его самостоятельно посоветовала Кожевникова

Ранее руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза НМИЦ кардиологии Минздрава России, профессор Игорь Сергиенко рассказал, что в основе борьбы с ожирением лежат изменение рациона и регулярная физическая нагрузка, однако некоторым пациентам требуется также лекарственная терапия или бариатрическое лечение.