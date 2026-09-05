У 80% молодых людей диагностирован синдром тройной угрозы NYP: у 8 из 10 молодых людей обнаружен синдром тройной угрозы

Москва5 сен Вести.Почти у 80% молодых людей в США диагностировано недавно выявленное заболевание, которое получило название "сердечно-почечно-метаболический синдром", или синдром тройной угрозы, пишет газета The New York Post (NYP) со ссылкой на новое исследование американских ученых.

Ранее Американская кардиологическая ассоциация (AHA) выявила заболевание, которое объединяет в себе сердечно-сосудистые риски, почечную недостаточность и два нарушения обмена веществ. Оно получило название "сердечно-почечно-метаболический синдром" (СПМС) и включает в себя болезни сердца и кровеносных сосудов, заболевания почек, ожирение, а также диабет второго типа. Рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых рисков разработаны для лиц старше 30 лет.

Журнал Сirculation: Population Health and Outcomes опубликовал исследование американских ученых "Будущее семей: сердечно-сосудистое здоровье молодых людей", в котором они изучили применимость к молодежи разработанной AHA концепции сердечно-почечно-метаболического синдрома. В исследовании приняли участие 1283 человека в возрасте около 23 лет.

Новое исследование показало, что почти у 80% молодых людей диагностируется недавно выявленное заболевание говорится в сообщении газеты

Ученым удалось выявить четыре стадии синдрома. На первой стадии у пациента наблюдается избыточная масса тела, на второй - сахарный диабет второго типа, высокий уровень триглицеридов, высокое артериальное давление или заболевания почек.

Третья стадия включает ранние сердечно-сосудистые заболевания или высокий риск, но без симптомов, а четвертая - уже имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или инсульт.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, популяризатор доказательной медицины, автор каналов "Доктор Утин", лектор Российского общества "Знание" Алексей Утин рассказал, что ходьба является наиболее доступным и эффективным видом физической активности, чтобы дать полезную нагрузку на сердце.