CNN: в Нью-Йорке выявлены случаи с подозрением на кроличью лихорадку

Случаи с подозрением на опасную кроличью лихорадку выявлены в США CNN: в Нью-Йорке выявлены случаи с подозрением на кроличью лихорадку

Москва4 авг Вести.В Нью-Йорке выявлены три случая с подозрением на туляремию – кроличью лихорадку. Информацию об этом распространил телеканал CNN.

По его данным, об этих случаях проинформировал департамент здравоохранения округа Саффолк.

В целом за прошедшие несколько лет департамент регистрировал только несколько случаев заболевания данной лихорадкой. Так, в 2024 году было зафиксировано четыре случая.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказали, что случаи туляремии чаще всего фиксируются с мая по сентябрь.

Туляремия - острая инфекция, протекающая с поражением лимфатических узлов и внутренних органов. Возбудитель обитает в организме определенных животных. Микроб попадает в организм диких грызунов, птиц, некоторых млекопитающих (зайцевидных, собак, овец) при укусе клеща или кровососущих насекомых. Человек может заразиться при контактировании с зараженными животными или при употреблении в пищу продуктов и воды, инфицированных животными. Кроличья лихорадка не передается от человека к человеку. Среди симптомов заболевания – высокая температура, боль, усталость, увеличение лимфоузлов, налет на языке. Одним из самых распространенных осложнений является вторичная пневмония; также возможно развитие инфекционно-токсического шока, менингит и другое.

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