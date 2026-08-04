Москва4 авгВести.Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров объяснил, как защититься от смертельно опасной амебы Неглерия Фоулера в тропических странах. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, амеба Неглерия Фоулера встречается в пресной воде в таких странах, как Таиланд и на Филиппины. Она приводит к менингоэнцефалиту – заболеванию нейроинфекционной природы, которое протекает с сочетанным поражением мозгового вещества и оболочек.
Поскольку вылечиться от этого заболевания крайне затруднительно, а заражение происходит только через нос, меры личной профилактики включают предотвращение попадания воды в носовые ходырассказал эксперт
Федоров порекомендовал воздержаться от купания в непроверенных водоемах. Биолог объяснил, что если же контакта с водой избежать не удалось, то необходимо избежать погружения в воду с головой, а также применить специальные зажимы для носа.
Федоров добавил, что промывать нос стоит только кипяченой или бутилированной водой.