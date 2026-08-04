Биолог Федоров: для спасения от заражения опасной амебой не надо нырять

Биолог рассказал, как спастись в тропиках от смертельно опасной амебы Биолог Федоров: для спасения от заражения опасной амебой не надо нырять

Москва4 авг Вести.Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров объяснил, как защититься от смертельно опасной амебы Неглерия Фоулера в тропических странах. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, амеба Неглерия Фоулера встречается в пресной воде в таких странах, как Таиланд и на Филиппины. Она приводит к менингоэнцефалит​​у – заболеванию нейроинфекционной природы, которое протекает с сочетанным поражением мозгового вещества и оболочек.

Поскольку вылечиться от этого заболевания крайне затруднительно, а заражение происходит только через нос, меры личной профилактики включают предотвращение попадания воды в носовые ходы рассказал эксперт

Федоров порекомендовал воздержаться от купания в непроверенных водоемах. Биолог объяснил, что если же контакта с водой избежать не удалось, то необходимо избежать погружения в воду с головой, а также применить специальные зажимы для носа.

Федоров добавил, что промывать нос стоит только кипяченой или бутилированной водой.