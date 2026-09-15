Москва15 сенВести.Человек, не контролирующий объем употребляемого спиртного, отрицающий свою зависимость от выпивки, страдает алкоголизмом, рассказал РИА Новости нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.
Среди признаков алкоголизма - утрата контроля за количеством употребляемого алкоголясказал Сергеев
Далее человеку требуется большая доза для опьянения, потом формируется абстинентный синдром – организм испытывает сильный стресс без спиртного. Поэтому больному алкоголизмом обязательно нужна врачебная помощь.