Нарколог Сергеев: утрата контроля за объемом выпитого есть признак алкоголизма

Врач назвал основные признаки алкоголизма Нарколог Сергеев: утрата контроля за объемом выпитого есть признак алкоголизма

Москва15 сен Вести.Человек, не контролирующий объем употребляемого спиртного, отрицающий свою зависимость от выпивки, страдает алкоголизмом, рассказал РИА Новости нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

Среди признаков алкоголизма - утрата контроля за количеством употребляемого алкоголя сказал Сергеев

Далее человеку требуется большая доза для опьянения, потом формируется абстинентный синдром – организм испытывает сильный стресс без спиртного. Поэтому больному алкоголизмом обязательно нужна врачебная помощь.