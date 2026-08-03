Психолог раскрыл, что общего между алкоголизмом и шопоголизмом Врач рассказал, что общего между алкоголиком и шопоголиком

Москва3 авг Вести.Несмотря на схожесть паттернов поведения шопоголиков и алкоголиков, эти типы зависимости похожи не на 100%, отметил в беседе с ИС "Вести" врач-психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

По его словам, шопоголики, как и алкоголики и игроманы, могут справиться с проблемой, присоединившись к группе взаимопомощи. В них участники делятся личным опытом, поддерживают друг друга, вместе ищут пути преодоления зависимости. Также существует медикаментозное лечение.

Паттерны любого зависимого поведения схожи, даже лечение одинаковое. То есть это медикаментозная поддержка, если есть какая-то тревожность, депрессия и человек пытается заглушить шопоголизмом свою тревогу, какую-то неустроенность или что-то еще. И обязательно, конечно, психотерапевтическое, психологическое воздействие… Они схожи зависимостью не на 100%, потому что зависимость от алкоголя — это все-таки химическая зависимость, а шопоголизм — это не химическая зависимость пояснил Казанцев

Ранее профессор Леонид Чутко отметил, что шопоголизм может быть проявлением синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).