Москва13 июл Вести.Преждевременная подготовка к новой рабочей неделе, невозможность отключиться от рабочих процессов по пути на работу и во время перерывов – это первые признаки нездорового трудоголизма и хронического стресса. Об этом ИС "Вести" сообщил клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

Если вы к понедельнику начали готовиться в воскресенье и воскресенье себе испортили мыслями о том, что будете сегодня проводить – это первый звоночек. Если вы не можете отключиться от работы и ехали в метро, паниковали – это второй звоночек. Если у вас чувство вины за то, что вы вышли на пять минут без телефона к кулеру … – вот это еще звоночек объяснил специалист

Чтобы избавиться от состояния хронического стресса, в первую очередь необходимо позаботиться о качественном отдыхе и полном восстановлении организма, посоветовал психолог.

Жизнь свою надо строить вокруг отдыха. Нужно вносить себе в календарь обед в обязательном порядке. Нужно вносить себе какие-то короткие прогулки два раза по 10 минут, до кулера пройти без телефона для того, чтобы у тебя мозг просто освободился добавил он

Ранее сообщалось, какие симптомы могут быть первыми признаками профессионального выгорания.