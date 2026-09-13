Москва13 сен Вести.Основными причинами инсульта становятся закупорка или разрыв кровеносного сосуда, из-за чего нарушается кровоснабжение мозга. Об этом Ленте.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, одним из главных факторов риска остается неконтролируемое артериальное давление. Он отметил, что опасность возникает в том числе, когда человек не следит за показателями или после разового повышения давления принимает лекарство и больше не возвращается к контролю.

Кроме того, влияние оказывает чрезмерное потребление сахара.

Еще сравнительно недавно сахар считался роскошью и встречался редко – поэтому и такие болезни, как диабет и атеросклероз, встречались куда реже. Сегодня сахар присутствует практически в каждом продукте, поэтому важно осознанно ограничивать сладости и лакомства объяснил Умнов

Врач также связал повышенный риск инсульта с недостатком физической активности. По его словам, малоподвижный образ жизни может способствовать нарушениям обмена веществ, развитию диабета, ожирения и гипертонии.

Еще одним фактором Умнов считает несбалансированное питание, которое может привести к избыточному весу. Ожирение создает дополнительную нагрузку на сердце и способствует повышению давления, пояснил специалист.

Ранее неочевидным признаком скорого инсульта назвали сильную головную боль. При таком симптоме следует обратиться к врачу.