Эксперт предупредила о последствиях работы без выходных Терапевт Ночевная: отсутствие выходных на работе может грозить инсультом

Москва14 ноя Вести.Работа без выходных может обернуться инсультом и повышает риск развития болезней сердца. Об этом заявила терапевт "СМ-Клиники" Ксения Ночевная в разговоре с RT.

Она отметила, что одними из первых признаков утомления организма являются усталость, раздражительность и нарушение сна.

Человеку становится труднее заснуть, несмотря на утомление, а утром он просыпается разбитым. Снижаются внимание, скорость реакции и кратковременная память, возрастает количество ошибок. При этом субъективно человек может считать, что уже привык к нагрузке, хотя его работоспособность продолжает ухудшаться добавила собеседница телеканала

По ее словам, продолжительный стресс поддерживает повышенную активность нервной и гормональной систем. Это может проявляться в головных болях, мышечном напряжении, учащенном сердцебиении, колебаниях артериального давления и нарушениях пищеварения. Из-за нехватки отдыха человек часто передает, злоупотребляет кофе и энергетиками, чаще выпивает алкоголь, а движения в его жизни становится все меньше.

Отдельно эксперт упомянула эмоциональное истощение. На его фоне постепенно снижается интерес к работе, появляется безразличие, а иногда и раздражение, по отношению к коллегам. И выгорание — далеко не единственное последствие отсутствия выходных.

Чем больше суммарная продолжительность работы, тем выше нагрузка на сердечно-сосудистую систему. По данным ВОЗ и Международной организации труда, работа не менее 55 часов в неделю связана с более высоким риском инсульта и ишемической болезни сердца по сравнению с занятостью 35-40 часов пояснила терапевт

Ночевная уточнила, что не у каждого перерабатывающего человека обязательно разовьется опасное заболевание. Однако отсутствие полноценного восстановления на протяжении длительного времени "нельзя считать безопасным режимом". Причем хроническую перегрузку не всегда можно компенсировать сном до обеда или редким отпуском.

Организму нужны регулярные периоды отдыха, в которые человек не проверяет рабочую почту, не отвечает на сообщения и не пытается "наверстать домашние дела". Полезно заранее выделять свободные дни, ограничивать время доступности, делать перерывы в течение рабочего дня, сохранять сон, физическую активность и обычные приемы пищи подчеркнула врач

Специалист также призвала сразу обращаться к докторам, если если усталость не проходит после отдыха, появились стойкая бессонница, частые головные боли, повышение давления, сердцебиение или боли в груди.

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