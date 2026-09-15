Россиянам рассказали, может ли массаж привести к инсульту Невролог Демьяновская: неправильная техника массажа может привести к инсульту

Москва15 сен Вести.Невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что неправильная техника массажа может привести к инсульту. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Инфаркт мозга у молодой пациентки, непосредственно связанный по времени с физическим воздействием на шейный отдел, действительно может быть спровоцирован такой манипуляцией при ряде условий рассказала Демьяновская

По словам невролога, к примеру, неправильная техника может спровоцировать надрыв внутренней стенки позвоночной артерии, что приводит к образованию гематомы внутри стенки артерии, способной частично или полностью перекрыть просвет. Как сказала эксперт, это может привести к ишемическому инсульту.

Специалист объяснила, что надрыв позвоночной артерии сопровождается отстрой болью в шее или затылке, головокружением, двоением или потемнением в глазах, проблемами с речью, слабостью, онемением конечностей, шаткостью походки.

Демьяновская уточнила, что такие симптомы наблюдаются при инсульте в задних отделах мозга. По словам невролога, в группе риска – люди с заболеваниями соединительной ткани, нарушениями строения шейного отдела позвоночника.

Вместе с тем невролог сообщила, что риск инсульта у здоровых людей, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний, обычно снижает баня. Однако посещение бани без соблюдения правил безопасности и учета ограничений по здоровью может привести к негативным последствиям, предупредила врач. Демьяновская порекомендовала предварительно получить консультацию у медиков и не совмещать сразу несколько видов нагрузки.

Ранее невролог Александр Ткачев перечислил возможные признаки инсульта.

ИС "Вести" публиковала подробный материал о том, как помочь человеку при инсульте до приезда скорой помощи.