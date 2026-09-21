Психолог рассказала о признаках, сигнализирующих о необходимости сменить работу Психолог Шпагина: мысль об увольнении не появляется внезапно

Москва21 сен Вести.Мысль об увольнении обычно появляется не внезапно, а постепенно. О признаках, которые могут указывать на то, что работа перестала приносить удовлетворение и стала источником истощения, рассказала RT кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Первым сигналом специалист назвала отсутствие интереса к работе и ощущение тяжести уже с утра. Второй признак – потеря смысла в выполняемых задачах, даже если человек продолжает хорошо с ними справляться.

Даже если задачи выполняются хорошо, внутри нет отклика. Вы не понимаете, зачем все это, кому это нужно и что будет дальше объяснила эксперт

Третьим сигналом Шпагина считает стремление избегать коллег и лишнего общения. Кроме того, еще одним признаком может быть невозможность полноценно отдыхать в выходные из-за постоянных мыслей о предстоящей рабочей неделе.

Пятый признак – человек перестал мечтать. Раньше были планы: вырасти, научиться, перейти на другой проект. Теперь планов нет добавила психолог

К другим тревожным сигналам она отнесла проблемы со сном, головные боли, скачки давления и постоянное чувство усталости. По словам Шпагиной, также стоит задуматься о смене работы, если человека удерживает на ней преимущественно страх – например, потерять доход или не найти новое место.

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