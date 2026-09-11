Москва11 сен Вести.Сотрудник может принять решение об увольнении, если со стороны руководства отсутствует признание и похвала. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Она пояснила, что базовой потребностью человека является понимание собственной ценности и признание его заслуг. По словам эксперта, отсутствие похвалы может привести к выгоранию и потере работником мотивации.

Когда нет никакой обратной связи, люди склонны додумывать. Это повышает стресс и истощает быстрее, чем сама рабочая нагрузка. Исследования показывают, что регулярная, конкретная похвала заметно повышает вовлеченность сотрудников, а ее отсутствие – один из частых драйверов текучести кадров сказала Лоикова

Эксперт уточнила, что наиболее остро фактор отсутствия признания ощущается в IT, креативной индустрии, маркетинге, а также продажах.