Москва11 сен Вести.Выгорание на работе проявляется через длительные трудности с концентрацией, снижение продуктивности, перенос рабочих переживаний на личную жизнь и потерю удовольствия от того, что раньше нравилось.

О том, как справиться с недугом, не потеряв при этом работу, рассказала ИС "Вести" доцент кафедры научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук Азалия Зинатуллина.

Молодежь в России массово "выгорает" на работе. По данным опросов ВЦИОМ, почти половина молодых девушек и юношей чувствуют себя уставшими и опустошенными. Максимальные показатели выявили в возрастной группе от 25 до 29 лет. И это не просто хандра, а реальная проблема — синдром постоянного стресса, признанный врачами.

Выгорание на работе - термин, который утвердился относительно недавно, но это не значит, что до этого никто не выгорал, никто этого процесса не ощущал и не чувствовал усталость. Просто сейчас появилось понимание, что на самом деле с человеком происходит. И это дает нам понимание, что делать. Распознать выгорание на работе легко: если появились трудности с концентрацией, и это не один день или два дня, а уже на протяжении недели трудно сосредоточиться на задачах. Или такой пример: раньше я какое-то задание выполняла за час, а теперь мне два дня надо, да, чтобы это сделать. Потом следующий момент: если уже вот эти рабочие проблемы, переживания начали сказываться на отношениях с близкими и с семьей. То есть я прихожу домой, и я продолжаю думать о работе, я не вовлекаюсь в семью, я не вовлекаюсь в отношения, а это, извините, сказывается, конечно же, на отношениях, да, на любых. Это тоже важный такой момент. Ну и, наверное, самый такой тоже ключевой рассказала Зинатуллина

Психологи настаивают на необходимости пересмотра ежедневного графика в случае выявления симптомов эмоционального и профессионального истощения. Первоочередной задачей является реорганизацию распорядка дня, включая периоды работы и отдыха.

Надо произвести "инвентаризацию" всего режима дня и отдыха и постараться понять, сколько сил уходит на работу, сколько времени на отдых. Здесь действительно надо задуматься, что надо поменять в своем режиме — это первое. И, соответственно, что реально можно сделать уже сегодня. То есть, например, в эту субботу я пойду в парк и буду там 2 часа с выключенным телефоном. И это должно быть четко. Нужно внедрять снова те мероприятия и события, встречи, которые раньше приносили удовольствие посоветовала психолог

Она также отметила, что профессиональное выгорание может стать спусковым крючком для сердечно-сосудистых заболеваний.

А вот тут я приведу в пример исследования, которые были в двадцать четвертом году. И в итоге выяснилось, что те, у кого выгорание, у них в большинстве случаев наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания. Да, мы не можем утверждать, что это 100% так, но задуматься ... об этом, конечно, стоит рассказала психолог

По ее мнению, проблема профессионального выгорания требует осознанного и проактивного подхода. Она подчеркивает, что эмоциональные срывы на коллег или "уход в себя" являются деструктивными стратегиями. Эффективным решением она видит открытый диалог с руководством о возможном снижении нагрузки. Если же организационные изменения не приносят облегчения, следующим логичным шагом должно стать обращение к специалистам — врачам и психологам. Она предупредила, что бездействие в такой ситуации чревато не только ухудшением здоровья, но и потерей рабочего места.

Надо поговорить с руководством, о том, чтобы на какое-то время часть обязательств пока поручить другому сотруднику на момент восстановления. Если это возможно, надо это делать. Либо взять отпуск и смотреть дальше на свое состояние. Если и это не помогает и проходит 3—4 недели, однозначно - лучше обратиться к врачу или психологу. И дальше уже они сориентируют, что делать сообщила Зинатуллина

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