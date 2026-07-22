Потеря в деньгах и выгорание: перечислены минусы долгой работы на одном месте Психолог Абрамова: при долгой работе на одном месте сотрудник теряет в деньгах

Москва22 июл Вести.Человек, который долго работает на одном месте, может начать терять в деньгах, заявила психолог Екатерина Абрамова. В комментарии NEWS.ru она также отметила, что такой карьерный путь чреват выгоранием.

Главной угрозой работы на одном месте более пяти лет Абрамова назвала профессиональную стагнацию. Так, прирост новых навыков замедляется до 5–10% в год, тогда как в первые годы работы он достигает 40–60%.

Мозг, переставший получать новые вызовы, теряет гибкость мышления, а любое предложение извне вызывает не интерес, а панический страх перемен. Все это ведет к выгоранию. Самое обидное — сотрудник теряет в деньгах. Его зарплата может быть ниже рыночной на 20–30%, а навыки самопрезентации утрачиваются сказала Абрамова

По ее словам, при внезапном сокращении такой сотрудник «испытывает шок и чувствует себя динозавром в новом мире».

При этом психолог отметила, что пятилетний опыт работы — это не недостаток, поскольку за это время человек становится экспертом, который глубоко разбирается в своей сфере. Сотрудник с таким опытом знает все нюансы работы, пользуется уважением коллег и может спокойно и эффективно справиться с кризисными ситуациями.

Ключевой риск — не сам срок в пять лет, а остановка в развитии. Если сотрудник продолжает учиться и менять зоны ответственности, стагнация ему не грозит указала Абрамова

Первыми признаками профессионального выгорания могут быть чувство раздражения от базовых задач и постоянная усталость, предупредил замдиректора департамента по подбору персонала кадрового холдинга UNITY Болеслав Каленский в разговоре с ИС "Вести".