Москва9 июлВести.Выходи на больничный не поможет при выгорании, возвращение на работу гарантированно приведет к рецидиву, рассказала ТАСС ассистент кафедры Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.
Ранее депутаты Госдумы предложили включить в список болезней профессиональное выгорание.
Открывать больничный лист при выгорании так же, как при обычной болезни, - это иллюзия помощисказала она
Махова добавила, что синдром эмоционального выгорания – это патологический процесс в организме, он может спровоцировать развитие других тяжелых заболеваний.