Врач Махова: больничный не поможет при профессиональном выгорании

Специалист пояснила, почему уход на больничный не поможет при выгорании Врач Махова: больничный не поможет при профессиональном выгорании

Москва9 июл Вести.Выходи на больничный не поможет при выгорании, возвращение на работу гарантированно приведет к рецидиву, рассказала ТАСС ассистент кафедры Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.

Ранее депутаты Госдумы предложили включить в список болезней профессиональное выгорание.

Открывать больничный лист при выгорании так же, как при обычной болезни, - это иллюзия помощи сказала она

Махова добавила, что синдром эмоционального выгорания – это патологический процесс в организме, он может спровоцировать развитие других тяжелых заболеваний.