Москва11 сен Вести.У офисных сотрудников появился новый термин – "ржавление", то есть состояние, когда силы работать есть, но сама деятельность наскучила и потеряла смысл. Психолог Виктория Шиманская рассказала ИС "Вести" почему наступает "ржавление" и как его избежать.

Психолог отметила, что "ржавление" отличается от выгорания на работе.

Выгорание – более комплексная система, там постоянная работа с умением управлять своей нагрузкой. Выгорание связано с тем, что на стрессе мы сначала мобилизуем все ресурсы, но не даем себе разгрузки … А ржавление – это скорее про смыслы. И тут надо уже работать с принципами логотерапии, есть целое направление в психологии. И каждый для себя может понять, что смыслы – это не то, что компания выдает вместе с компьютером, а это всегда на стыке трех вещей. То есть мой вклад – что я делаю, как я развиваюсь и как я проживаю сегодняшний день … И вот это такой комплекс уже помогает с этим "ржавлением" очень неплохо справляться сказала психолог

Шиманская добавила, что "ржавление" может привести к выгоранию.

Это сигнал к тому, что надо что-то перестроить в работе. Но это не означает, что надо срочно менять работу или что-то еще … Ты готов к следующим вызовам, каким-то более комплексным задачам, каким-то более интересным проектам. И тут действительно можно проявить инициативу … например, организовать книжный клуб внутри компании или какие-то там другие связи через интересы … А физическое и эмоциональное – это вопрос именно ритма дня, внимания к своему телу и вниманию к моменту здесь и сейчас … Часто человек сидит, а мыслями он совершенно в другом месте. И вот из-за этого разрыва, что мысли отдельно от проживания момента, на самом деле уходит колоссальный ресурс отметила она

Ранее кандидат психологических наук Азалия Зинатуллина заявила, что выгорание на работе проявляется через длительные трудности с концентрацией, снижение продуктивности, перенос рабочих переживаний на личную жизнь и потерю удовольствия от того, что раньше нравилось.