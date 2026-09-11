Москва11 сенВести.У офисных сотрудников появился новый термин – "ржавление", то есть состояние, когда силы работать есть, но сама деятельность наскучила и потеряла смысл. Психолог Виктория Шиманская рассказала ИС "Вести" почему наступает "ржавление" и как его избежать.
Психолог отметила, что "ржавление" отличается от выгорания на работе.
Выгорание – более комплексная система, там постоянная работа с умением управлять своей нагрузкой. Выгорание связано с тем, что на стрессе мы сначала мобилизуем все ресурсы, но не даем себе разгрузки … А ржавление – это скорее про смыслы. И тут надо уже работать с принципами логотерапии, есть целое направление в психологии. И каждый для себя может понять, что смыслы – это не то, что компания выдает вместе с компьютером, а это всегда на стыке трех вещей. То есть мой вклад – что я делаю, как я развиваюсь и как я проживаю сегодняшний день … И вот это такой комплекс уже помогает с этим "ржавлением" очень неплохо справлятьсясказала психолог
Шиманская добавила, что "ржавление" может привести к выгоранию.
Это сигнал к тому, что надо что-то перестроить в работе. Но это не означает, что надо срочно менять работу или что-то еще … Ты готов к следующим вызовам, каким-то более комплексным задачам, каким-то более интересным проектам. И тут действительно можно проявить инициативу … например, организовать книжный клуб внутри компании или какие-то там другие связи через интересы … А физическое и эмоциональное – это вопрос именно ритма дня, внимания к своему телу и вниманию к моменту здесь и сейчас … Часто человек сидит, а мыслями он совершенно в другом месте. И вот из-за этого разрыва, что мысли отдельно от проживания момента, на самом деле уходит колоссальный ресурсотметила она
Ранее кандидат психологических наук Азалия Зинатуллина заявила, что выгорание на работе проявляется через длительные трудности с концентрацией, снижение продуктивности, перенос рабочих переживаний на личную жизнь и потерю удовольствия от того, что раньше нравилось.