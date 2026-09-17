Стало известно, какой возраст россияне считают лучшим для смены профессии Большинство россиян сочли возраст 30-39 лет лучшим для смены профессии

Москва17 сен Вести.Самым подходящим возрастом для начала карьеры в новой сфере 42% россиян считают 30–39 лет. Еще 19% назвали 25–29 лет, 18% - 40–49 лет, 9% - 50–59 лет. Варианты "до 25" и "60+" выбрали 7% и 6% соответственно. Таковы результаты опроса "Одноклассников" и "Работа.ру", в котором участвовали более 3200 респондентов из всех регионов России.

Среди респондентов старше 40 лет 46% уже меняли профессию или строили карьеру заново, у 54% такого опыта не было. При этом 53% россиян точно готовы к смене профессии при неудовлетворенности текущей работой, еще 26% скорее склонны к переменам. Не уверены в кардинальных решениях 14%, а точно или скорее не готовы менять карьеру 7%.

После 40 лет респонденты оказались решительнее: о готовности к смене профессии заявили 58%, еще 31% скорее готовы к серьезным переменам. Главным приоритетом при этом называют стабильный доход и финансовую безопасность, такой ответ дали 59%. Гибкий график важен для 16%, интерес к задачам для 14%, возможность учиться для 6%, карьерный рост для 2%.

Ключевым ресурсом для перемен россияне считают гарантированную вакансию, об этом сообщили 60%. Финансовая подушка на 3–6 месяцев нужна 49%, доступ к обучению 46%, поддержка близких 32%, четкий план перехода 27%.

В "ОК" также отмечают рост интереса к авторскому контенту: тематические блоги все чаще рассматривают как способ самореализации и дополнительного заработка. Популярностью пользуются направления "Сад и огород", "Дом и ремонт", "Отдых и туризм".