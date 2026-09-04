Безработица в России помолодела до 36 лет В России снизился возраст безработных граждан

Москва4 сен Вести.Средний возраст безработных россиян по данным статистики за год снизился к 36,2 годам против 38 лет. Журналисты МК.RU решили разобраться, действительно ли молодым стало труднее найти рабочее место, чем пожилым.

По данным Росстата, в мае 2026-го без трудоустройства числились 353 тысячи россиян в возрасте до 25 лет. Журналисты МК побеседовали с экспертами для того, чтобы разобраться в этом феномене и наконец понять, действительно ли что-то резко изменилось на рабочем рынке и почему так вообще вышло.

Мы имеем дело со структурным разрывом между тем, что предлагают выпускники, и тем, что требует рынок... Причин у этого несколько. Во-первых, молодые люди рассчитывают на высокую зарплату сразу после вуза и не готовы годами расти с позиций стажёров. Во-вторых, теневая занятость: зумеры массово уходят во фриланс, блогинг, репетиторство, курьерскую доставку — и юридически попадают в категорию безработных. В-третьих, кризис доверия со стороны работодателей: в условиях жёсткого дефицита кадров бизнесу нужен результат "здесь и сейчас". А тратить ресурсы на долгое обучение новичков никто не хочет отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов

На рынке труда востребованы люди с опытом, это очевидно. Квалифицированных специалистов работодатель пытается удержать любой ценой. А молодой соискатель без опыта и особых знаний конкуренцию такому специалисту не составит считает доктор экономических наук Алексей Зубец

По мнению эксперта, большой процент вины лежит здесь и на самих студентах: к 4 курсу им предлагаются стажировки и практики, однако не все, по мнению доктора, спешат воспользоваться этими возможностями.

Студентам эксперт посоветовал не сидеть без дела и не сильно надеяться на высокую зарплату без наличия опыта.

Нужно соглашаться на условия работодателя и приобретать опыт, совершенствовать квалификацию. А уже через несколько лет можно "качать права резюмировал он

Ранее заместитель генерального директора "Работа.ру " Александр Ветерков в беседе с журналистами "Вести" рассказал, почему именно молодежи стало так трудно найти работу.