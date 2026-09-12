Москва12 сен Вести.Кризис среднего возраста, отсутствие четкой цели и страх перемен часто приводят к карьерному тупику. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По словам эксперта, к карьерному потолку приводит ряд организационных факторов, однако она особо отметила личные причины.

И если человек не формулирует, куда он хочет прийти, например, должность конкретную, не видит для себя зону влияния, доход, [тогда] рост становится хаотичным и случайным. Без понятной цели сложно подбирать и задачи, и просить дать обратную связь под какой-то вот нужный трек рассказала эксперт

Она также отметила, что с возрастом многих начинает пугать ответственность, которую придется взять на себя при повышении.

Потому что повышение — это новые возможности, но в то же время новые риски, ошибки, нагрузки, необходимость управлять, например, коллективом. И иногда сотрудник годами остается лучшим исполнителем, чтобы не брать управленческую роль и ответственность, потому что она его пугает добавила Лоикова

Эксперт также подчеркнула, что установка "меня должны заметить" сейчас не работает, а потому многие сотрудники с синдромом самозванца занимают пассивную роль и остаются без высоких должностей.

Плюс - выгорание, происходит какое-то снижение инициативы, ригидность, она накапливается. И даже при высокой квалификации выгорание может приводить к тому, что сотрудник будет избегать сложных задач, новых проектов, а именно они становятся трамплинами для роста резюмировала специалист

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