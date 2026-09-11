Москва11 сен Вести.Работодатели будут более лояльно и уважительно относиться к сотрудникам, так как для молодых специалистов ключевую роль играют не только деньги, но и ментальное здоровье. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель директора департамента по подбору персонала группы компаний UNITY Болеслав Каленский.

Эксперт прокомментировал исследование, которое показало, что для 23% сотрудников важны уважительное отношение руководителя и здоровая атмосфера в команде.

Я думаю, что данная цифра в последующие годы все-таки будет расти, особенно потому, что на подходе наше новое поколение излюбленное, которое многие, возможно, все-таки недооценивают. Я бы поддержал в этом плане данное поколение. Для них опять же ключевую роль не играют только деньги, а [играют] в том числе и ментальное здоровье, баланс между работой и жизнью. Поэтому процент с точки зрения уважительного отношения к сотрудникам и лояльного отношения будет только расти. И это, безусловно, ценно, потому что даже если у сотрудника действительно хорошая зарплата, но при этом он находится в перманентном стрессе горящих сроков, то это долго продолжаться не будет, и это будет сказываться на его ментальном здоровье. Он просто через какое-то время выгорит сказал эксперт

Ранее гендиректор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин заявил, что способность к самообучению, критическое и системное мышление являются компетенциями молодых людей, которые ценят работодатели.