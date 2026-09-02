Москва2 сен Вести.Способность к самообучению, критическое и системное мышление являются компетенциями молодых людей, которые ценят работодатели. Об этом ИС "Вести" рассказал гендиректор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин.

Поколение Z (зумеры) - это группа людей, родившихся в период, когда цифровые технологии, интернет и социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

На первое место 51% работодателей ставят способность к самообучению. Это умение постоянно учиться - тот навык, который необходимо развивать. Очень востребовано творческое и критическое мышление. Все работодатели отмечают, что у молодежи ориентация на конкретное достижение результатов - достаточно слабая компетенция. Работа с искусственным интеллектом и данными и, конечно, системное мышление сказал он

При этом, добавил Бетин, работодатели ценят в молодых сотрудниках умение работать в команде.