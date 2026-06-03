Москва3 июн Вести.По всей стране работают более 200 центров компетенций, а также специальные учреждения, которые занимаются подготовкой управленческих кадров. Такими данными с ИС "Вести" поделился генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин во время выступления на ПМЭФ.

Он добавил, что в программах платформы "Россия – страна возможностей" могут участвовать не только граждане РФ, но и люди со всего мира.

Президентская платформа [Россия - страна возможностей] не имеет … границ. У нас во многих проектах могут участвовать со всего мира [люди], а тем более с каждого населенного пункта нашей страны. … центры компетенций, которых у нас сегодня более 200 открыто с университетами по всей стране. Задача через эти компетенции вместе с высшими учебными заведениями – делать мостик реализации собственных возможностей. Следующая история – это, безусловно, программы, которые мы делаем вместе с президентской академией РАНХИГС. Это и школа губернаторов так называемая в народе, и школа мэров, школа муниципальных команд, "Время героев", где воспитываем управленцев, и фактически они становятся основоположниками этих тенденций, новых направлений, смыслов, которые возглавляют сегодня субъекты Российской Федерации рассказал Бетин

Ранее Бетин заявил о необходимости давать право на ошибку в образовательном процессе. По его мнению, ошибки могут стать частью пути к поиску эффективных решений.