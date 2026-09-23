Врач Савченкова-Белятко: недосып грозит нарушениями в работе сердца и щитовидки

Кардиолог рассказала, чем грозит недосып Врач Савченкова-Белятко: недосып грозит нарушениями в работе сердца и щитовидки

Москва23 сен Вести.Недостаток сна может привести к перееданию, проблемам с щитовидной железой и сердечно-сосудистым заболеваниям, рассказала РИА Новости кардиолог, терапевт клиники Елена Савченкова-Белятко.

Она подчеркнула, что в норме человек должен спать не менее 8 часов​​​.

Если человек регулярно недосыпает, работа щитовидной железы замедляется и хуже вырабатывает тироксин, что влечет развитие гипотиреоза и к метаболическому синдрому, нарушениям в работе сердца и сосудов рассказала собеседница

Кроме того, недосып повышает аппетит и может приводить к повышению уровня гормонов стресса.