Проблемы с дыханием и стресс назвали главными причинами ночных кошмаров Сомнолог Магомедова: ночные кошмары могут вызывать проблемы с дыханием и стресс

Москва17 сен Вести.Ночные кошмары могут быть следствием неврологических и сомнологических нарушений. Об этом агентству РИА Новости рассказала доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медуниверситета Карема Магомедова.

Согласно международной классификации нарушений сна, кошмары относят к парасомниям (нежелательные поведенческие феномены, наблюдающиеся при засыпании, в течение сна или при пробуждении), они могут быть как самостоятельным расстройством, так и в рамках других неврологических и сомнологических нарушений, например, при расстройствах дыхания во сне пояснила врач

Кроме того, по словам эксперта, на качество сна напрямую влияет психоэмоциональный фон человека и обстановка в его спальне.

Для комфортного сна без кошмаров врач рекомендует засыпать в полной тишине и темноте. Также очень важно, чтобы в комнате сохранялась комфортная для человека температура. Улучшить отдых дополнительно помогут удобные матрас и подушки, а также приятное на ощупь постельное белье. Для большего расслабляющего эффекта можно позаниматься мышечной релаксацией или дыхательными практиками.

Самым вредным врачи признали дневной сон продолжительностью от 40 до 60 минут.