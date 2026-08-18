Москва18 авг Вести.Самым вредным считается дневной сон продолжительностью от 40 до 60 минут, сообщил ТАСС со ссылкой на врача-сомнолога, кандидата медицинских наук, доцента и председателя Омского регионального отделения Российского общества сомнологов Татьяну Федорову.

Золотое правило: если дневной сон, то либо 15-20 минут, либо 90 минут – полный цикл, чтобы проснуться в быстрой фазе. Промежуток 40-60 минут – самый вредный отметила эксперт

По словам Федоровой, полный цикл сна длится 90 минут. Если проспать меньше или больше, можно почувствовать усталость, недосып, разбитость. При этом для восстановления сил здоровому человеку достаточно 20 минут дневного сна.