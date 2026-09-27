Москва27 сен Вести.Дневной сон должен длиться 15-20 минут, так как за это время организм быстро восстанавливается и человек не чувствует себя разбитым. Об этом ИС "Вести" заявил невролог, специалист в области неврологии и нейронаук Алексей Данилов.

Это здорово, когда у вас достаточный ночной сон, интенсивная работа. И здесь важно соблюдать два правила. Либо сон должен длиться 15-20 минут, либо час-полтора, чтобы вот этот 20-минутный сон успевает восстановить быстро организм, либо человек входит в глубокий сон, и ему нужно, чтобы пройти весь цикл где-то час-полтора. А если мы просыпаемся между 20 минутами и полутора часами, опять просыпаемся разбитыми сказал он

Также невролог добавил, что дневной сон должен быть с 12 до 16 часов дня.

Когда мы уже ложимся спать после четырех или вот с шести до семи вечера, мы сбиваем опять этот наш уважаемый циркадный ритм. А циркадный ритм – это не просто сон и бодрствование. Он регулирует пищеварение, он регулирует активность симпатической системы, там и нарушается масса таких связанных функционированием организма вещей отметил Данилов

Ранее доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медуниверситета Карема Магомедова рассказала, что ночные кошмары могут быть следствием неврологических и сомнологических нарушений.