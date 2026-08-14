Москва14 авг Вести.Комар пищит на частоте, раздражающей мозг человека настолько, что слышащий его может лишиться до 40 минут глубокого сна за ночь, сообщил ТАСС со ссылкой на терапевта-сомнолога, кандидата медицинских наук, председателя Омского регионального отделения Российского общества сомнологов Татьяну Федорову.

Звук на частоте 500-600 герц – это эволюционный триггер, который мозг не может игнорировать даже в глубоком сне. [Писк комара] держит кору головного мозга в состоянии боевой готовности. Это ворует у вас 30-40 минут глубокого сна за ночь отметила специалист

Поэтому сетки на окнах и фумигатор являются не требованиями комфорта, а медицинской необходимостью, уточнила Федорова.