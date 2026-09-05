Сомнолог: 17 часов без сна могут ухудшить реакцию до уровня 0,5 промилле Хронический недосып ухудшает реакцию и умственные способности человека

Москва5 сен Вести.17 часов без сна могут ухудшить реакцию и умственные способности человека до уровня, сопоставимого с содержанием алкоголя в крови около 0,5 промилле. Об этом ТАСС сообщила врач-кардиолог, сомнолог НМИЦ терапии и профилактической медицины, эксперт президентской платформы "Россия — страна возможностей" Надежда Арсентьева.

Показательно, что уже после 17 часов непрерывного бодрствования показатели скорости реакции могут соответствовать уровню, наблюдаемому при концентрации алкоголя в крови 0,5% отметила сомнолог

По ее словам, даже одна короткая ночь может привести к снижению концентрации внимания и замедлению реакции. Это особенно важно учитывать при вождении автомобиля и выполнении работы, требующей быстрых решений.

Эксперт подчеркнула, что при хроническом недосыпе эти эффекты накапливаются. Сон продолжительностью менее семи часов в течение длительного времени может приводить к серьезным последствиям для физического и психического здоровья. По ее мнению, человек может считать, что привык к режиму, хотя его работоспособность продолжает снижаться.