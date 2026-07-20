Врач Ованесова рассказала, как водитель засыпает за рулем с открытыми глазами

Врач предупредила, почему водитель может заснуть за рулем с открытыми глазами Врач Ованесова рассказала, как водитель засыпает за рулем с открытыми глазами

Москва20 июл Вести.Нахождение за рулем в состоянии сильной усталости смертельно опасно, так как чревато потерей управления автомобилем. О том, как такое состояние влияет на скорость реакции водителя, рассказала ИС "Вести" врач Ольга Ованесова.

Если организм требует отдыха, физиология рано или поздно возьмет свое.

Скорость реакции падает в 2-3 раза. Это называется микросон: внезапное отключение коры головного мозга на 1-5 секунд. Глаза открыты, вы смотрите на дорогу, но мозг в этот момент не обрабатывает информацию рассказала Ольга Ованесова

По словам экспертов, ДТП из-за усталости и недосыпа водителя по частоте уступают только авариям в нетрезвом состоянии.

Моделировались всякие экстренные торможения, экстренные перестроения, выбегающие люди на дорогу и так далее. Уставший, невыспавшийся, правильно так сказать, водитель представлял большую опасность, чем водитель не совсем трезвый рассказал ИС "Вести" автоэксперт Артем Бобцов

Так, засыпание водителя за рулем могло быть причиной смертельного ДТП, произошедшего на днях в Чебоксарах. Там 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и совершил наезд на автобусную остановку, где стояли люди. Погибла 63-летняя женщина, еще один мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами. Предполагаемый виновник ДТП прошел медицинское освидетельствование на месте, алкоголя в его крови не обнаружили.