Москва23 сенВести.Привычка ужинать в позднее время может привести к нарушению сердечного ритма, спровоцировать скачки артериального давления и увеличить риски развития инсульта. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
По словам специалиста, переполненный желудок после позднего приема пищи может оказывать давление на соседние органы и раздражать блуждающий нерв. Сладкая пища, съеденная на ночь, провоцирует выброс инсулина и вымывает из крови полезный для сердца калий.
У наших клеток есть свои биологические часы, и ночью они настроены на отдых, а не на переработку пищи. Поздний ужин заставляет их работать в ночную смену, со временем развивается инсулинорезистентностьподчеркнула диетолог
Жирная еда на ночь приводит к росту уровня триглицеридов, которые оседают в стенках сосудов и способствуют формированию бляшек.
В результате развивается хроническое воспаление сосудов, а ночная гипертония резко повышает риск инфаркта и инсультадобавила Мухина
В ночные часы организм переходит в состояние покоя: пульс становится реже, а артериальное давление снижается. После позднего приема пищи пищеварительная и кровеносная системы продолжают активно работать, а надпочечники начинают вырабатывать больше гормонов стресса.
Из-за этого давление повышается, что не дает сердцу отдохнуть. Плюс обильный или соленый ужин задерживает воду, в горизонтальном положении жидкость перетекает в верхнюю часть тела, и сердце вместо отдыха работает с повышенной нагрузкойотметила диетолог
Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский назвал продукты, которые могут быть особенно опасными при употреблении на ночь. К ним он отнес жареную пищу, красное мясо, сосиски и колбасы, фастфуд и сыр. Он также не рекомендовал есть перед сном виноград, томаты и цитрусовые.