Диетолог рассказала о последствиях привычки поздно ужинать Диетолог Мухина: поздний ужин может повысить риск проблем с сердцем

Москва23 сен Вести.Привычка ужинать в позднее время может привести к нарушению сердечного ритма, спровоцировать скачки артериального давления и увеличить риски развития инсульта. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По словам специалиста, переполненный желудок после позднего приема пищи может оказывать давление на соседние органы и раздражать блуждающий нерв. Сладкая пища, съеденная на ночь, провоцирует выброс инсулина и вымывает из крови полезный для сердца калий.

У наших клеток есть свои биологические часы, и ночью они настроены на отдых, а не на переработку пищи. Поздний ужин заставляет их работать в ночную смену, со временем развивается инсулинорезистентность подчеркнула диетолог

Жирная еда на ночь приводит к росту уровня триглицеридов, которые оседают в стенках сосудов и способствуют формированию бляшек.

В результате развивается хроническое воспаление сосудов, а ночная гипертония резко повышает риск инфаркта и инсульта добавила Мухина

В ночные часы организм переходит в состояние покоя: пульс становится реже, а артериальное давление снижается. После позднего приема пищи пищеварительная и кровеносная системы продолжают активно работать, а надпочечники начинают вырабатывать больше гормонов стресса.

Из-за этого давление повышается, что не дает сердцу отдохнуть. Плюс обильный или соленый ужин задерживает воду, в горизонтальном положении жидкость перетекает в верхнюю часть тела, и сердце вместо отдыха работает с повышенной нагрузкой отметила диетолог

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский назвал продукты, которые могут быть особенно опасными при употреблении на ночь. К ним он отнес жареную пищу, красное мясо, сосиски и колбасы, фастфуд и сыр. Он также не рекомендовал есть перед сном виноград, томаты и цитрусовые.