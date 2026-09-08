Москва8 сенВести.Главные стоп-продукты перед сном назвал врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью "Абзацу" он призвал отказаться перед сном от жирной и тяжелой пищи, которая перегружает пищеварительный тракт, затрудняет пищеварение, усваивается длительное время и вызывает тяжесть и изжогу, если человек принял горизонтальное положение.
К тяжелой пище Бобровский отнес жареное, красное мясо, сосиски и колбасы, фастфуд и сыр. Он также не рекомендовал есть перед сном виноград, томаты и цитрусовые.
Также стоит избегать острой еды со специями, так как она мешает засыпанию. Кислая пища вроде цитрусовых и томатов тоже чревата дискомфортом в желудкедобавил диетолог
К резкому скачку глюкозы приводят быстрые углеводы, например, выпечка, сладости, виноград, напомнил Андрей Бобровский. Во время сна после подобного скачка происходит падение уровня глюкозы, что приводит к внезапному пробуждению.
Если чувство голода застало вас ближе к ночи, лучше отдать предпочтение молочным и кисломолочным продуктам, считает врач-диетолог. По его словам, в кефире, йогурте, твороге или теплом молоке содержатся триптофан и кальций, которые участвуют в синтезе мелатонина – гормона сна. Хорошим выбором для вечернего перекуса Бобровский назвал яйцо, блюда с курицей или индейкой, небольшую горсть орехов или семечек.
Дополнить такой ужин можно чашкой травяного чаярекомендует врач
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина ранее сравнила тягу к фастфуду с зависимостью от азартных игр.