Врач-диетолог Бобровский рекомендовал не есть на ужин томаты и виноград

Врач-диетолог назвал продукты, которые не стоит есть на ночь Врач-диетолог Бобровский рекомендовал не есть на ужин томаты и виноград

Москва8 сен Вести.Главные стоп-продукты перед сном назвал врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью "Абзацу" он призвал отказаться перед сном от жирной и тяжелой пищи, которая перегружает пищеварительный тракт, затрудняет пищеварение, усваивается длительное время и вызывает тяжесть и изжогу, если человек принял горизонтальное положение.

К тяжелой пище Бобровский отнес жареное, красное мясо, сосиски и колбасы, фастфуд и сыр. Он также не рекомендовал есть перед сном виноград, томаты и цитрусовые.

Также стоит избегать острой еды со специями, так как она мешает засыпанию. Кислая пища вроде цитрусовых и томатов тоже чревата дискомфортом в желудке добавил диетолог

К резкому скачку глюкозы приводят быстрые углеводы, например, выпечка, сладости, виноград, напомнил Андрей Бобровский. Во время сна после подобного скачка происходит падение уровня глюкозы, что приводит к внезапному пробуждению.

Если чувство голода застало вас ближе к ночи, лучше отдать предпочтение молочным и кисломолочным продуктам, считает врач-диетолог. По его словам, в кефире, йогурте, твороге или теплом молоке содержатся триптофан и кальций, которые участвуют в синтезе мелатонина – гормона сна. Хорошим выбором для вечернего перекуса Бобровский назвал яйцо, блюда с курицей или индейкой, небольшую горсть орехов или семечек.

Дополнить такой ужин можно чашкой травяного чая рекомендует врач

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина ранее сравнила тягу к фастфуду с зависимостью от азартных игр.