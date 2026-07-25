Эндокринолог Садовская посоветовала не есть на ужин красное мясо и фастфуд

Эндокринолог объяснила, что можно и нельзя есть на ужин Эндокринолог Садовская посоветовала не есть на ужин красное мясо и фастфуд

Москва25 июл Вести.Эндокринолог Виктория Садовская объяснила, что лучше всего есть на ужин, а каких продуктов лучше избегать. Ее слова приводит "Лента.ру".

Основу рациона ужина должны составлять овощи, зелень, цельнозерновые продукты, например каши, хлеб из муки грубого помола, а также бобовые, орехи, рыба или птица, растительные масла поделилась специалист

Садовская порекомендовала максимально ограничить красное мясо и ультрапереработанные продукты, включая фастфуд, чипсы, сосиски, сахар и выпечку из рафинированной муки.

По мнению эндокринолога, стоит придерживаться "правила гарвардской тарелки". Принцип подразумевает разделение тарелки на четыре части. Из них две части должны состоять из овощей, фруктов, ягод и зелени, одна часть – из растительных или животных белков, а еще одна часть – из сложных углеводов.

Помимо этого, эндокринолог посоветовала посчитывать калории в блюдах на ужин.

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