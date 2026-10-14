Сомнолог Царева: увеличение длительности сна может означать ряд заболеваний Сомнолог Царева: потребность в долгом сне может указывать на ряд заболеваний

Москва14 окт Вести.Увеличение длительности сна может свидетельствовать о ряде заболеваний, заявила невролог‑сомнолог Елена Царева в беседе с RT. По ее словам, сон свыше 12 часов обычно рассматривается как ненормальный.

Царева пояснила, что организм часто требует больше сна для восстановления ресурсов, например при хроническом стрессе или депрессии, когда возрастает потребность в отдыхе.

Специалист указала, что причиной удлинения сна может быть и компенсация его дефицита — отсыпание на выходных, — и снижение его качества из‑за бессонницы, апноэ или синдрома беспокойных ног. При фрагментированном сне человек нередко продолжает спать дольше, восполняя утраченное восстановление, поэтому при заметном увеличении сна нужно искать первопричину.

По словам Царевой, у тех, кто спит дольше нормы, чаще встречаются сердечно‑сосудистые осложнения. Так, дефицит или плохое качество сна активизируют стрессовую систему с повышением ряда гормонов, что может привести к аритмиям, инфарктам и инсультам.

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