Москва28 ноя Вести.Крепкий и регулярный сон снижает риск ранней смерти почти на 25% и тем самым может способствовать увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщила РИА Новости директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

Сочетание достаточной продолжительности сна и регулярного времени отхода ко сну снизит риск ранней смерти примерно на 24%​​​. Даже одно только стабильное время отхода ко сну может снизить этот риск на 31% отметила врач-гериатр

По ее словам, качественный сон считается основополагающим фактором долголетия. Важно соблюдать режим: ложиться и вставать в одно и то же время хотя бы 5 ночей в неделю. Для большинства взрослых оптимальная продолжительность сна должна быть 7-8 часов в сутки.

Недостаток сна может ускорить старение и повысить риск различных заболеваний, считает Ткачева. Во время сна активируются ключевые процессы регенерации – организм восстанавливает структуры клеток, тканей и систем.

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