© В здоровых отношениях оба партнёра умеют ставить себя на место любимого человека., Unsplash

Москва18 окт Вести.Продлению здоровой жизни сегодня препятствуют два фактора, для решения которых нужен комплексный подход к пациенту. Об этом заявила директор Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Мария Воронцова.

По ее словам, которые приводит KP.RU, на проблему продления жизни необходим экосистемный взгляд.

Так, первым этапом для решения продления жизни Воронцова назвала реализацию естественного биологического потенциала человека, заложенного природой. Во многом эта задача решается уже сейчас через осознанное отношение к здоровью и своевременную помощь врача. Эксперт уточнила, что комплексный подход к лечению и профилактике – хорошо проверенный способ продления жизни.

Вторым этапом является выход за пределы биологического потенциала и попытка человечества "победить смерть". Воронцова подчеркнула, что, несмотря на огромные вложения в исследование теории старения, успехи пока мизерные. На сегодняшний день самыми доказанными факторами долголетия остаются низкокалорийная диета и высокая социальная активность, заключила эксперт.

14 октября врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов назвал пять факторов, влияющих на продолжительность жизни.