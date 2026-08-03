Онищенко: годы жизни у человека отнимают вредные привычки и гаджеты

Россиянам назвали факторы, влияющие на продолжительность жизни Онищенко: годы жизни у человека отнимают вредные привычки и гаджеты

Москва3 авг Вести.Низкая физическая активность и вредные привычки негативно влияют на продолжительность жизни, заявил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, только 20% продолжительности жизни зависят от врачей, остальное – от отношения человека к своему здоровью.

Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете сказал Онищенко

Он добавил, что многие люди выбирают использование гаджетов вместо прогулок. Отсутствие физической активности тоже сокращает жизнь.