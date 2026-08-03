Москва3 авгВести.Низкая физическая активность и вредные привычки негативно влияют на продолжительность жизни, заявил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, только 20% продолжительности жизни зависят от врачей, остальное – от отношения человека к своему здоровью.
Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планетесказал Онищенко
Он добавил, что многие люди выбирают использование гаджетов вместо прогулок. Отсутствие физической активности тоже сокращает жизнь.