Москва14 окт Вести.Врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов назвал пять факторов, влияющих на продолжительность жизни. Как пишет RT, медик считает этими факторами движение, сон, питание, состояние нервной системы и способность организма к восстановлению.

Первое и самое главное условие долголетия — не прекращать двигаться с возрастом сказал Маматов

По его словам, важна не только тренировка несколько раз в неделю, но и обычная активность каждый день. Врач предупредил, что долгое сидение, отсутствие выходов на улицу и резкое снижение нагрузки со временем влияют на мышцы, суставы, позвоночник и общее самочувствие. Маматов уточнил, что необязательно интенсивно двигаться: для одного человека подойдет плавание, для другого – силовая нагрузка. Эксперт указал на важность регулярности и соответствия физическому состоянию. По его словам, активность должна продолжаться хотя бы 15-30 минут, но ей надо уделять время каждый день.

Другим важным фактором врач назвал питание. Эксперт сообщил, что важна разнообразность в рационе, достаточное количество белка, овощей, фруктов и других источников клетчатки, а также умеренность в продуктах с большим количеством соли, сахара и насыщенных жиров. Маматов посоветовал питаться по системе "светофор" или по принципам "гарвардской тарелки".

Но врач считает, что даже правильная система питания не поможет при хроническим недосыпе и постоянном стрессе. По его словам, для помощи организму при напряжении можно закаливаться и применять дыхательные практики: медленно и спокойно дышать с акцентом на удлиненный выдох.

Кроме того, Маматов указал на необходимость не игнорировать тревожные симптомы.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал, что именно влияет на продолжительность жизни человека.