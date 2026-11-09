Москва9 ноя Вести.Питание названо одним из ключевых факторов, влияющих на продолжительность жизни. Об этом NEWS.ru заявила врач-нутрициолог, специалист по превентивной медицине ФНКЦ ФМБА России Ряна Зубаилова.

Остановить старение невозможно, но можно повлиять на его последствия и дольше сохранять здоровье. Одну из ключевых ролей играет питание. В рационе должны преобладать овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, рыба и орехи рассказала Зубаилова

Сократить потребление фастфуда и продуктов с добавленным сахаром, а также не допускать переедания — такие рекомендации дает врач. Существенную роль играет и физическая активность: взрослым советуют тратить на нее от 150 до 300 минут в неделю. Сохранять здоровье и уменьшать риск возрастных заболеваний, по ее словам, помогает даже регулярная ходьба.

Врач отметила, что наследственность влияет на здоровье, однако не является единственным фактором, определяющим будущее человека. По словам специалиста, на долю генетики приходится примерно 10–20% в продолжительности жизни и ее изменчивости.

По словам Зубаиловой, организму для восстановления нужен полноценный сон — от семи до девяти часов. Разовый недосып восполнить не удается, тогда как постоянный способен ухудшать самочувствие и вести к набору веса. Вред здоровью наносят также курение, чрезмерное употребление алкоголя и непрерывный стресс. Общение с близкими, чтение и освоение новых навыков помогает при этом сохранить когнитивные функции, отметила специалист.