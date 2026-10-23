Москва23 окт Вести.Продукты, которые обеспечивают быстрое и продолжительное насыщение, помогают сократить количество спонтанных перекусов и соблюдать режим питания. Об этом ИС "Вести" сообщила врач-диетолог Римма Мойсенко.

Если мы говорим об индексе насыщения, то должны просто понимать, какие продукты питания вызывают достаточно быстрое насыщение и как надолго это насыщение будет нас сопровождать. Это позволяет уйти от каких-либо ненужных перекусов, вдруг внезапно обозначенных или предложенных кем-то. Действительно, это позволяет удлинить время между приемами пищи. Мы понимаем, что на сегодняшний день чаще всего предлагается и идет тенденция к тому, чтобы расстояние между приемами пищи было все-таки от 3 до 4 часов