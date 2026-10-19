Врачи-диетологи рассказали, какая еда отсрочит старение мозга на 7,5 года В НМИЦ эндокринологии назвали правила питания для защиты нервных клеток

Москва19 окт Вести.Еда может продлить молодость мозга и защитить от деменции. Такой вывод сделали специалисты НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава России на Международном конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения. Осознанная перезагрузка". По их данным, правильная пища может отсрочить старение мозга на 7,5 года, отмечает KP.RU.

Понятную "формулу ясного ума" можно выстроить из привычных продуктов, объяснили специалисты.

Мозг – самый нагруженный работой орган, поэтому и стареет он быстрее всего отметила кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог, заведующая отделом диетологической помощи НМИЦ эндокринологии Фатима Дзгоева

Стресс, избыток жира и неправильная пища приводят к укорачиванию теломер, повышая биологический возраст и приближая старость. Питательные вещества (нутриенты) могут защищать теломеры. Пища для мозга может отсрочить старение на 7,5 года. Также старение мозга тесно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Люди, которые придерживались специального стиля питания - диеты MIND - даже частично, снижали риск развития болезни Альцгеймера на 35-53%. Более того, они смогли отодвинуть развитие когнитивных нарушений в среднем на семь с половиной лет добавляет врач-диетолог Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний НМИЦ эндокринологии Виктория Демидова

MIND - это гибрид средиземноморского и противогипертонического рационов. В еду для ума из доступных продуктов эксперты рекомендуют включить зеленый чай, правильные жиры и Омега-3, полифенолы (например, какао-бобы) и ягоды, источники растительного белка (чечевица, нут, фасоль), мясо рыбы или куриное филе, темно-зеленые овощи и зелень с кабачками и разными видами капусты.

Для снижения нейровоспалительных процессов врачи рекомендуют использовать вкусовые модуляторы - куркуму, имбирь и корицу. Это также продлит активную работу мозга.

Врачи также назвали главных врагов ясного ума, которые сокращают длину теломер. Это ультраобработанные продукты (выпечка, чипсы, сосиски, колбасы и мясные полуфабрикаты), обработанное красное мясо и повышающие биомаркеры старения продукты (избыток сахара, трансжиров и полуфабрикатов).

Сведение их потребления к минимуму также поможет вам избежать быстрого прихода деменции и прожить дольше.

Максимальная продолжительность человеческой жизни в настоящее время составляет около 120–125 лет, несмотря на достижения современной медицины, заявил ранее академик Российской академии наук, ректор Пироговского университета Сергей Лукьянов.