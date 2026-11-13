Биолог Москалев: яблоки, вишня и сельдерей лучше всего защищают от старения

Биолог: яблоки, вишня и сельдерей помогут защититься от старения Биолог Москалев: яблоки, вишня и сельдерей лучше всего защищают от старения

Москва13 ноя Вести.Продуктами-лидерами по содержанию антивозрастных веществ можно назвать яблоки, сельдерей и вишню, пишет KP.RU со ссылкой на данные биолога Алексея Москалева, директора Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии имени Петровского.

Грамотное питание является одной из основ долголетия, оно должно быть умеренным, разнообразным и содержать антивозрастные соединения, отмечает газета, ссылаясь на Москалева и его коллег.

Вот топ лидеров по содержанию "антивозрастных" соединений…: яблоки - 28 соединений-геропротекторов (веществ, способствующих замедлению старения – ред.), вишня - 23, сельдерей - 21, фасоль - 20, петрушка, морковь, земляника - 19, черника - 18, горох - 17, клюква – 16 говорится в сообщении

Ученый отметил, что у долгожителей разнообразная микрофлора кишечника, поэтому лучше не ограничиваться салатами из огурцов и помидоров. Нужно стараться, чтобы на столе были болгарский перец, капуста, свекла, тыква, кабачки, редис, листовые овощи, посоветовал Москалев.

Также важны продукты, помогающие снизить хроническое воспаление, которое сопутствует старению и ускоряет его.

Противовоспалительный эффект… доказан: у цельнозернового хлеба и круп, фруктов, овощей, оливкового масла, орехов, бобовых, нежирного сыра, чая, кофе указал биолог

Врагом долголетия Москалев назвал жареную пищу и чипсы.

Важно максимально ограничивать, а в идеале вообще избегать употребления сладкой газировки, выпечки, десертов. А также сокращать в рационе белый хлеб, белый рис, макароны из рафинированной муки сказал ученый

Ранее врач-нутрициолог, специалист по превентивной медицине ФНКЦ ФМБА России Ряна Зубаилова назвала питание одним из ключевых факторов, влияющих на продолжительность жизни.