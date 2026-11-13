Ученый Москалев назвал яблоки и вишню продуктами с антивозрастными свойствами

Ученый назвал список продуктов для замедления старения Ученый Москалев назвал яблоки и вишню продуктами с антивозрастными свойствами

Москва13 ноя Вести.Яблоки, вишня и сельдерей оказались среди лидеров по содержанию веществ, способствующих замедлению старения, рассказал KP.RU директор Института биологии старения и медицины долголетия, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

По словам Москалева, продлить жизнь помогает гормезис - особое биологическое явление, при котором слабый стресс или небольшая доза вредного фактора идут на пользу, заставляя организм включать свои внутренние резервы и защиту.

Самые распространенные и доступные продукты с веществами-горметинами - это яблоки, клюква, смородина, слива, вишня, голубика, брокколи и лук приводит слова ученого газета

По данным эксперта, вещества-горметины присутствуют также в индейке и курице.

По данным исследования ученого и его команды, яблоки содержат 28 соединений-геропротекторов, вишня - 23, сельдерей - 21. Также в список вошли фасоль, петрушка, морковь, земляника и черника.

Ученый также подчеркнул важность разнообразного питания и ограничения сладостей и ультрапереработанных продуктов, которые могут ускорять процессы старения.

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