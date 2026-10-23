Москва23 окт Вести.Апельсины и яблоки могут обеспечивать более продолжительное чувство сытости, чем хлеб при одинаковой калорийности. Об этом ИС "Вести" рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

В качестве примера она привела эксперимент, проведенный около 30 лет назад. В его рамках сравнивали продукты с одинаковой энергетической ценностью, чтобы оценить различия в их воздействии на чувство голода. В частности, участникам предлагали хлеб и апельсины, у которых индекс насыщения оказался дольше, чем у говядины.

Например, на сегодняшний день мы знаем, что апельсины и яблоки действительно имеют хороший индекс насыщения, больше 200 ... [это] дольше, чем у говядины. Ведь эксперимент, который проходил 30 лет назад учитывал разные продукты питания с одинаковой калорийностью. Например, брали хлеб...240 грамм калорийности, это фактически 100 грамм хлеба. Вот кусочек хлеба положили – 100 грамм. Здесь на противоположную сторону, в тарелочку другому человеку, который в эксперименте, положили апельсины. Апельсины 240 килокалорий – это 5 апельсинов, фактически, это полкилограмма. Получается, что вот кусочек хлебушка и вам, пожалуйста, 5 апельсинов или такое же количество яблок пояснила диетолог

Мойсенко также объяснила, как интервалы между приемами пищи влияют на рацион.